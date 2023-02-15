Россия разорвала сотрудничество с Латвией в налоговой сфере

Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за приостановку и денонсацию соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения, а также о предотвращении уклонений от уплаты налогов, передает РИА Новости. Законопроект был принят внесен в парламент в декабре 2022 года. Замминистра финансов России Алексей Сазанов подчеркнул, что Латвия самостоятельно перестала соблюдать правила соглашения еще в 2022 году, и ее возврат к исполнению обязательств маловероятен.