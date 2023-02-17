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39 минут назад

Силуанов: Минфин продолжает обсуждать с бизнесом форму добровольного взноса в бюджет

ТАССиещё 4

Минфин РФ готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят крупному бизнесу сделать взнос в бюджет, сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, правительство не рассматривает участие нефтегазового сектора, а также малого бизнеса.

Минфин обсуждает с бизнесом форму добровольного взноса в бюджет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с той части прироста финансового результата за последние годы, пока рассматриваются 22-й и 21-й год по сравнению с 19-м и 20-м. Во всяком случае, тот прирост, который был получен, - в основном это конъюнктурные доходы - частью прироста бизнес готов поделиться с государством", - сказал Силуанов.

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет. В среду замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что изменение или повышение действующих налогов не рассматривается.

"Сразу скажу, что мы не рассматриваем вопрос участия малого бизнеса в этом вопросе, также нефтегазового сектора. Почему? Потому что мы по нефтегазовому сектору в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций, которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры", - сказал Силуанов.

Порядка 300 млрд руб.

Министр также отметил, этим взносом крупный бизнес мог бы поддержать социальные и инфраструктурные расходы.

"Мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь, социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами. Вопрос, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем", - сказал Силуанов.

"Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд рублей", - сказал он, отвечая на вопрос, о каком объеме поддержки идет речь.

"Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ", - добавил министр.

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