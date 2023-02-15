Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции

Годовая инфляция в России с 7 по 13 февраля 2023 года замедлилась до 11,61% против 11,72% неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития России о текущей ценовой ситуации.

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«На неделе с 7 по 13 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,18%, в годовом выражении — до 11,61%». — указывается в отчете.

Согласно данным обзора, ключевой вклад в снижение инфляции на отчетной неделе внесло замедление темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,35% после 0,51% неделей ранее) посредством замедления удорожания плодоовощной продукции. Кроме того, сдерживающее влияние на инфляцию оказало некоторое падение цен в сегменте непродовольственных товаров при ускорении дефляции на электро- и бытовые приборы.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин спрогнозировал снижение годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае этого года.