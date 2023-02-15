Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
53 минуты назад

Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ замедлилась до 11,6%

Газета.Ruиещё 3

Годовая инфляция в России с 7 по 13 февраля 2023 года замедлилась до 11,61% против 11,72% неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития России о текущей ценовой ситуации.

Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На неделе с 7 по 13 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,18%, в годовом выражении — до 11,61%». — указывается в отчете.

Согласно данным обзора, ключевой вклад в снижение инфляции на отчетной неделе внесло замедление темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,35% после 0,51% неделей ранее) посредством замедления удорожания плодоовощной продукции. Кроме того, сдерживающее влияние на инфляцию оказало некоторое падение цен в сегменте непродовольственных товаров при ускорении дефляции на электро- и бытовые приборы.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин спрогнозировал снижение годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае этого года.

Экономист Михаил Беляев заявлял, что инфляция в России к концу 2023 года может установиться в пределах 12%, а в самом лучшем случае — на уровне 8%.

Экономика,Алексей Заботкин,Михаил Беляев,Банк России,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители