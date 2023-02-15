Госдеп: США продолжат изымать активы РФ для передачи Украине

«Мы рассчитываем, что группа из Минюста США продолжит изымать российские активы в соответствии с законодательным актом, принятым в декабре 2022 года. Мы пытаемся понять, как лучше их использовать», — ответила Рэнд на соответствующий вопрос журналиста на брифинге для иностранных СМИ.