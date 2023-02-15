Госдеп: США продолжат изымать активы РФ для передачи Украине

Белый дом продолжит изымать российские активы, чтобы в дальнейшем передать их Украине. Об этом заявила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд, передает ТАСС.
«Мы рассчитываем, что группа из Минюста США продолжит изымать российские активы в соответствии с законодательным актом, принятым в декабре 2022 года. Мы пытаемся понять, как лучше их использовать», — ответила Рэнд на соответствующий вопрос журналиста на брифинге для иностранных СМИ.
По ее словам, в дальнейшем США хотят «передать их, чтобы поддержать украинский народ в трудное для него время».
Напомним, что из-за ситуации на Украине западные страны заморозили около половины российских активов на сумму в размере примерно 300 миллиардов долларов.