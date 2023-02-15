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20 минут назад

Госдеп: США продолжат изымать активы РФ для передачи Украине

Елена Прошина

Белый дом продолжит изымать российские активы, чтобы в дальнейшем передать их Украине. Об этом заявила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд, передает ТАСС.

Госдеп: США продолжат изымать активы РФ для передачи Украине
Фото:  blogs.state.gov blogs.state.gov

«Мы рассчитываем, что группа из Минюста США продолжит изымать российские активы в соответствии с законодательным актом, принятым в декабре 2022 года. Мы пытаемся понять, как лучше их использовать», — ответила Рэнд на соответствующий вопрос журналиста на брифинге для иностранных СМИ.

По ее словам, в дальнейшем США хотят «передать их, чтобы поддержать украинский народ в трудное для него время».

Напомним, что из-за ситуации на Украине западные страны заморозили около половины российских активов на сумму в размере примерно 300 миллиардов долларов.

Экономика,Министерство юстиции США,Госдеп США,
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