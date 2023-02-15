Мэлпас покинет пост главы Всемирного банка

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть пост к концу финансового года, который завершается 30 июня. Об этом сообщается на сайте организации.
«Добившись значительного прогресса и после долгих размышлений, я решил заняться новыми вызовами. Я хочу поблагодарить наших сотрудников и совет директоров за привилегию работать с ними каждый день, чтобы повысить эффективность нашей деятельности в самые трудные времена», — приводятся в сообщении слова Мэлпаса.
Нынешний глава Всемирного банка занимает этот пост с апреля 2019 года. На эту должность его выдвинул действующий тогда президент США Дональд Трамп. До этого Мэлпас являлся экономическим советником главы страны во время его предвыборной кампании.
Стоит отметить, что на должность главы Всемирного банка назначают на пять лет. Таким образом покинуть свой пост Мэлпас должен был лишь в 2024 году.