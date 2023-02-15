Мэлпас покинет пост главы Всемирного банка

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть пост к концу финансового года, который завершается 30 июня. Об этом сообщается на сайте организации.

«Добившись значительного прогресса и после долгих размышлений, я решил заняться новыми вызовами. Я хочу поблагодарить наших сотрудников и совет директоров за привилегию работать с ними каждый день, чтобы повысить эффективность нашей деятельности в самые трудные времена», — приводятся в сообщении слова Мэлпаса.

Нынешний глава Всемирного банка занимает этот пост с апреля 2019 года. На эту должность его выдвинул действующий тогда президент США Дональд Трамп. До этого Мэлпас являлся экономическим советником главы страны во время его предвыборной кампании.