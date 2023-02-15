Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
36 минут назад

В конгрессе США предупредили о риске дефолта в июле

Елена Прошина

При сохранении нынешних лимитов госдолга США могут столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад бюджетного управления конгресса.

В конгрессе США предупредили о риске дефолта в июле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там отмечается, что если не изменить лимит госдолга, то возможности правительства США по привлечению заимствований с использованием экстраординарных мер исчерпают себя «между июлем и сентябрем 2023 года», что приведет к дефолту в стране. На этом фоне Белый дом призвал законодателей в кратчайшие сроки повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, иначе государство не сможет оплачивать свои обязательства в полном объеме.

«Правительству придется отложить производство платежей для некоторых видов деятельности, объявить дефолт по долговым обязательствам или то и другое вместе», — говорится в тексте.

Напомним, что США исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации экстраординарных мер во избежание дефолта в январе 2023 года. При этом Вашингтон заявлял, что не пойдет на повышение госдолга без реформы госрасходов.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители