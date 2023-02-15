В конгрессе США предупредили о риске дефолта в июле

При сохранении нынешних лимитов госдолга США могут столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад бюджетного управления конгресса.

Там отмечается, что если не изменить лимит госдолга, то возможности правительства США по привлечению заимствований с использованием экстраординарных мер исчерпают себя «между июлем и сентябрем 2023 года», что приведет к дефолту в стране. На этом фоне Белый дом призвал законодателей в кратчайшие сроки повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, иначе государство не сможет оплачивать свои обязательства в полном объеме.

«Правительству придется отложить производство платежей для некоторых видов деятельности, объявить дефолт по долговым обязательствам или то и другое вместе», — говорится в тексте.