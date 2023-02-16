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30 минут назад

Россия сократила вложение в ценные бумаги США более чем в три раза

Lenta.ruиещё 7

Россия сократила вложение в ценные бумаги США более чем в три раза в декабре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Россия значительно сократила объем вложений в госдолг США
Фото: PexelsPexels

Отмечается, что в указанный период Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на сумму 629 миллиона долларов. Из них долгосрочные облигации США составили 104 миллиона долларов, а краткосрочные — 525 миллиона долларов.

Это более чем в три раза меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В ноябре 2022 года российские вложения составляли 2,092 миллиарда долларов. Из них на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 миллионов долларов, на краткосрочные — 2,012 миллиарда долларов.

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Российские вложения в гособлигации США достигали пика (176,3 миллиарда долларов) в октябре 2010 года. Показатель начал снижаться в апреле 2018-го на фоне санкций.

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