В стране ЕС объявили о полном отказе от российского газа

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1 час назад

«Ни газа, ни угля»: Польша осталась без российских ресурсов

Лера Букина

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что поставки российского газа полностью прекратились. С соответствующим утверждением она выступила в эфире Polskie Radio, передает RT.

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Фото: DPA/TACCDPA/TACC

«Нет больше газа, нет газа СПГ, нет газа из газопровода, нет никакого газа из России», — подчеркнула она.

Москва подчеркнула, что сейчас не ввозят и российский уголь. Также она отметила, что нефть морским путем из России тоже уже не поставляют. Министр выразила уверенность в том, что в настоящее время можно легко найти альтернативу импорту российскому топливу. По ее словам, его можно поставлять из Нигерии, США или европейских стран.

Москва отметила, что Польша рассчитывает вводить и дальше санкции в отношении российской стороны. При этом она указала на то, что власти Германии в таком случае должны одобрить решение. Министр пояснила, что НПЗ в Шведте «до сих пор частично находится в руках россиян».

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Ранее посол РФ в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Нидерланды все еще осуществляют закупки российского сжиженного природного газа. Эта страна, как уточнил он, во второй половине 2022 года резко увеличила закупки российской нефти. Тем самым она запаслась «ею впрок» до того, как начало действовать эмбарго.

Экономика,Анна Москва,Александр Шульгин,ОЗХО,ЕС,
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