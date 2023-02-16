В стране ЕС объявили о полном отказе от российского газа

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что поставки российского газа полностью прекратились. С соответствующим утверждением она выступила в эфире Polskie Radio, передает RT.

Фото: DPA/TACC DPA/TACC

«Нет больше газа, нет газа СПГ, нет газа из газопровода, нет никакого газа из России», — подчеркнула она.

Москва подчеркнула, что сейчас не ввозят и российский уголь. Также она отметила, что нефть морским путем из России тоже уже не поставляют. Министр выразила уверенность в том, что в настоящее время можно легко найти альтернативу импорту российскому топливу. По ее словам, его можно поставлять из Нигерии, США или европейских стран.

Москва отметила, что Польша рассчитывает вводить и дальше санкции в отношении российской стороны. При этом она указала на то, что власти Германии в таком случае должны одобрить решение. Министр пояснила, что НПЗ в Шведте «до сих пор частично находится в руках россиян».