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28 минут назад

ЕС в рамках новых санкций может запретить экспорт сантехники в Россию

ТАСС

Европейский союз в рамках очередного пакета санкций может запретить экспорт в Россию "биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров". Об этом в среду вечером сообщил портал EUobserver со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Евросоюз может запретить экспорт сантехники в Россию
Фото: ТАССТАСС

Предлагается также ввести запрет на экспорт в Россию пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем, дымовых труб, кирпичей, шин и перьев для ручек. Портал отмечает, что российские алмазная и ядерная промышленность под ограничения не подпадут.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 10-й пакет санкций против России, который Евросоюз намерен ввести до 24 февраля, подразумевает торговые ограничения на сумму €11 млрд. По ее словам, новый пакет санкций будет включать, в частности, ограничения на экспорт электронных компонентов, которые РФ использует для военных нужд.

"Мы предлагаем среди прочего ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты", - пояснила она.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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