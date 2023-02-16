"А говорить о выполнении американцами своих обязательств в 2024 году трудно по двум причинам. Во-первых, долг, который растет инерционно, обязательно увеличится. Во-вторых, сложно предположить, что будет с экономикой США в следующем году. В этом году она выбралась из предкризисных ситуаций, но удастся ли ей повторить то же самое в 2024-м - это большой вопрос", — заявил Беляев.