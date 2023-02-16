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1 час назад

Экономист оценил возможность дефолта в США в 2023 году

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

В 2023 году власти США примут решение о повышении потолка госдолга, что позволит стране избежать дефолта. Такое мнение в разговоре с Рамблером выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя предупреждение Бюджетного управления Конгресса США о риске дефолта в США в июле-сентябре 2023 года.

В последние примерно 25 лет разыгрывается один и тот же сценарий по поводу нарастающего госдолга США. И если Сенат США не поднимет планку, то, естественно, наступит дефолт. Дефолт - это ситуация, когда сторона не может расплатиться по своим долгам: по основному долгу или по процентам. И каждый год Сенат эту планку повышает. Почему он это делает? Понятно, что Америка все ближе и ближе к опасной черте. То есть бесконечно играть в эту игру нельзя, но пока она продолжается. Она заключается в том, что долг нарастает каждый год, однако масштабы американской экономики позволяют даже в этих условиях выдавать продукт с такой эффективностью, что он пока позволяет выполнять обязательства.

Но у американской экономики, какой бы ни была ее эффективность, есть лимиты объема, ее предельные величины. И когда-нибудь Америка с этим столкнется. Но это точно произойдет не в 2023 году.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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Специалист выразил уверенность, что в текущем году потолок госдолга будет повышен, и США смогут выполнить свои обязательства.

"А говорить о выполнении американцами своих обязательств в 2024 году трудно по двум причинам. Во-первых, долг, который растет инерционно, обязательно увеличится. Во-вторых, сложно предположить, что будет с экономикой США в следующем году. В этом году она выбралась из предкризисных ситуаций, но удастся ли ей повторить то же самое в 2024-м - это большой вопрос", — заявил Беляев.

Ранее Бюджетное управление Конгресса США выступило с предупреждением о том, что американская администрация может исчерпать средства на обслуживание внешнего долга, если его потолок не повысить, между июлем и сентябрем. Вместе с тем глава государства Джо Байден пообещал не допустить дефолта в США. Он заявил, что объявление США дефолта станет катастрофой. Байден считает, что во избежание подобного развития событий Конгресс обязан одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.

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