В 2023 году власти США примут решение о повышении потолка госдолга, что позволит стране избежать дефолта. Такое мнение в разговоре с Рамблером выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя предупреждение Бюджетного управления Конгресса США о риске дефолта в США в июле-сентябре 2023 года.
Специалист выразил уверенность, что в текущем году потолок госдолга будет повышен, и США смогут выполнить свои обязательства.
"А говорить о выполнении американцами своих обязательств в 2024 году трудно по двум причинам. Во-первых, долг, который растет инерционно, обязательно увеличится. Во-вторых, сложно предположить, что будет с экономикой США в следующем году. В этом году она выбралась из предкризисных ситуаций, но удастся ли ей повторить то же самое в 2024-м - это большой вопрос", — заявил Беляев.
Ранее Бюджетное управление Конгресса США выступило с предупреждением о том, что американская администрация может исчерпать средства на обслуживание внешнего долга, если его потолок не повысить, между июлем и сентябрем. Вместе с тем глава государства Джо Байден пообещал не допустить дефолта в США. Он заявил, что объявление США дефолта станет катастрофой. Байден считает, что во избежание подобного развития событий Конгресс обязан одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.