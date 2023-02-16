Al Jazeera: Россия нашла способ обойти санкции и ударить по доллару

Процесс расширения партнерства России со странами Африки уже начался. Москве уже удалось установить прочные отношения с Алжиром, Марокко, ЮАР и другими государствами, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Al Jazeera.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эта ситуация оказывает давление на доллар – его гегемония находится под большим вопросом, говорится в статье. В частности, Алжир и Москва сотрудничают в области закупок вооружений для армии. Также в публикации отмечается, что эти страны стремятся развивать стратегическое партнерство в сфере энергетики.

В Африке к югу от Сахары Россия фокусируется на инвестициях в энергетическую отрасль и добычу драгоценных металлов, указано в заметке. Добыча газа структурами компаний Exxon Mobil и «Роснефть» ведется в Мозамбике. Также сообщается о крупных инвестициях в производство алюминия компании РУСАЛ в Гвинее. Они оцениваются в 300 млн долларов.

Кроме того, одна из российских компаний вложила более одного миллиарда долларов в добычу полезных ископаемых в таких странах, как ЮАР, Габон и Мозамбик. Речь идет о «Ренове».

Компанией «Газпром» было инвестировано около 500 миллионов долларов в газовые проекты, строительство трубопроводов и другие объекты инфраструктуры в различных африканских странах, указано в статье.

Автор публикации отмечает, что Россия преследует разные цели, развивая сотрудничество с вышеуказанными странами. Так, она это делает для ослабления западных санкций, расширения экономического партнерства, интернационализации российской валюты и противостояния гегемонии доллара, отметил обозреватель.