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51 минуту назад

Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты "Мир"

ТАСС

Российские карты платежной системы "Мир" в скором времени можно будет использовать для оплаты в Монголии, власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками. Об этом сообщил в четверг на встрече с российскими журналистами начальник департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлин Мунх-Од.

Банки в Монголии начнут принимать российские карты «Мир»
Фото: ТАССТАСС

"Рад сообщить, что уже в скором времени в Монголии начнут работать карты российских банков [системы "Мир"]. Мы уже проделали 80% работы с монгольскими банками на этом направлении", - заявил чиновник.

В беседе с корреспондентом ТАСС представитель ведомства отметил, что монгольские и российские компании впервые работают в таких условиях.

"Конечно, мы понимаем, как трудно российским туристам в Монголии расплачиваться за услуги и совершать покупки. Пока рано говорить, какие именно из банков Монголии будут работать с российской картой "Мир", но работа в этом направлении идет", - добавил он.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали Белоруссия и Казахстан, там это произошло в 2018 году. На настоящий момент эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 странах выразили готовность внедрить ее.

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