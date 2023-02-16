Банки в Монголии начнут принимать российские карты «Мир»

Российские карты платежной системы "Мир" в скором времени можно будет использовать для оплаты в Монголии, власти страны почти завершили подготовительную работу с местными банками. Об этом сообщил в четверг на встрече с российскими журналистами начальник департамента по координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Туксгрлин Мунх-Од.

Фото: ТАСС ТАСС

"Рад сообщить, что уже в скором времени в Монголии начнут работать карты российских банков [системы "Мир"]. Мы уже проделали 80% работы с монгольскими банками на этом направлении", - заявил чиновник.

В беседе с корреспондентом ТАСС представитель ведомства отметил, что монгольские и российские компании впервые работают в таких условиях.

"Конечно, мы понимаем, как трудно российским туристам в Монголии расплачиваться за услуги и совершать покупки. Пока рано говорить, какие именно из банков Монголии будут работать с российской картой "Мир", но работа в этом направлении идет", - добавил он.