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50 минут назад

В России ограничили дисконт нефти Urals

Лера Букина

Дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов ограничится с 1 апреля. Соответствующий закон был принят Госдумой во втором и третьем чтении, сообщает РИА Новости.

Госдума приняла закон о дисконте на Urals
Фото: ТАССТАСС

Предполагается изменение порядка определения котировок российского топлива, которые используются для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Если дисконт на нефть Urals превысит $34 от средней стоимости Brent, то НДПИ и НДД будут рассчитываться исходя из цены Urals с дисконтом в $34 от Brent. Так, в мае при налогообложении цена Urals будет учитываться как стоимость Brent минус $31, в июне применят дисконт в $28, а с июля - $25.

Благодаря переходному периоду применения дисконтов к цене Brent нефтяные компании смогут адаптироваться к обновленному порядку расчета налогов на базе котировок Urals.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, методику определения стоимости нефти и нефтепродукты, которая применяется при налогообложении нефтяных компаний, необходимо уточнить в стране до 1 марта.

Экономика,Владимир Путин,Госдума,
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