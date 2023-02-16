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1 час назад

Госдума разрешила тратить любые суммы из «главной кубышки» России

Lenta.ru

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, снимающий на 2023 год ограничения на инвестирование ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют «главной кубышкой» России, пишет ТАСС. Раньше из фонда нельзя было тратить деньги до достижения его ликвидной частью 7 или 10 процентов ВВП.

Документом вносятся поправки в Бюджетный кодекс. По словам автора проекта, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, в 2023 году уже предполагается расходование суммы в 2,2 триллиона рублей, «из них 1,7 триллиона — это самоокупаемые проекты, а полтриллиона — это антикризисные инвестиции». Чтобы использовать эти средства, нужно снять ограничения в возможности использования ФНБ, объяснил он.

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Сейчас до достижения ликвидной частью ФНБ 7 процентов ВВП из него нельзя тратить средства, исключение — инвестиции в госбумаги и акции российских компаний, которые не связаны с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Когда уровень ФНБ перевалил за 7 процентов ВВП, но еще не достиг 10, допускаются вложения в паи инвестиционных фондов под управлением УК «РФПИ» и самоокупаемые инфраструктурные проекты в общем объеме финансирования за счет средств ФНБ до 2,5 триллиона рублей, а также инфраструктурные проекты по решению президента или правительства. Во все остальные активы можно инвестировать лишь после того, как ликвидная часть ФНБ превысил 10 процентов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет в 2022 году был исполнен с дефицитом 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП. Для покрытия дефицита в декабре из ФНБ потратили 2,4 триллиона рублей. В феврале Силуанов оценил ликвидную часть ФНБ в 6 триллионов рублей.

Экономика,Андрей Макаров,Антон Силуанов,Фонд национального благосостояния,Госдума,ЕС,
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