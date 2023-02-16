США захотели отказаться от урана из России

"Соединенные Штаты в настоящее время полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, применяемого в наших коммерческих ядерных реакторах. Это нестабильно со стратегической точки зрения. В соответствии с нашими обязательствами в рамках Группы семи Министерство энергетики США взаимодействует с другими ведомствами и управлениями, чтобы найти альтернативы. Мы приветствуем поддержку Конгрессом данных усилий", - отметил Лайт.