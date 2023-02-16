США захотели отказаться от урана из России

Министерство энергетики США пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС. Об этом говорится в опубликованном в четверг тексте вступительного слова помощника главы энергетического ведомства США по международным делам Эндрю Лайта, который выступает на слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США.
"Соединенные Штаты в настоящее время полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, применяемого в наших коммерческих ядерных реакторах. Это нестабильно со стратегической точки зрения. В соответствии с нашими обязательствами в рамках Группы семи Министерство энергетики США взаимодействует с другими ведомствами и управлениями, чтобы найти альтернативы. Мы приветствуем поддержку Конгрессом данных усилий", - отметил Лайт.
Помощник министра назвал "жизненно важным" для энергетической безопасности США и американской экономики сокращение роли России и Китая в "цепочках поставок энергоносителей". Он также отметил необходимость "сокращения зависимости от российского и китайского урана". По мнению помощника министерства энергетики, США следует "прекратить направлять доллары Росатому".
Отвечая на вопрос законодателя о возможности введения запрета на поставки урана из РФ в США, Лайт на слушаниях в указанном комитете подчеркнул:
"Думаю, что любой запрет на уран должен, безусловно, сопровождаться инвестициями в нашу собственную цепочку поставок".