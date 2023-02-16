Названа причина резкого роста цен на какао-бобы

Активно торгуемые фьючерсы на какао-бобы поднялись до $2700 за тонну, впервые с февраля прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Trading Economics.
Отмечается, что повышение цен произошло на фоне усиления опасений участников рынка по поводу снижения предложения в отрасли.
По данным сервиса, в американских и европейских портах запасы какао-бобов упали до 10-месячного минимума. Дефицит сырья на рынке может достигнуть 150 тыс. тонн.
Напомним, что подобная сложная ситуация на рынке наблюдалась в феврале 2020 года. Стоимость тонны сырья выросла до $2990 на фоне негативных экспертных прогнозов по урожаю в ключевых странах-экспортерах - Кот-д’Ивуаре и Гане.