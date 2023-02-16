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1 час назад

ЕК исключила введение санкций против российского ядерного сектора

Елена Прошина

Еврокомиссия приняла решение не вводить рестрикции против ядерного сектора РФ в рамках очередного пакета санкций. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

ЕК исключила введение санкций против российского ядерного сектора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник отметил, что ЕК исключила введение ограничительных мер в отношении атомной отрасли России и ее представителей.

Уточняется, что глава Украины Владимир Зеленский ранее призывал лидеров ЕС ввести санкции против «Росатома». Кроме того, в ЕК также планировали ввести рестрикции против отрасли.

Собеседник издания подчеркнул, что пожелания украинского лидера не были приняты во внимание. Пункты масштабного десятого пакета не касаются ядерного сектора.

Ранее сообщалось, что в состав нового пакета войдут меры, направленные на противодействие обходу введенных ранее санкций.

Экономика,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,Росатом,ЕС,
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