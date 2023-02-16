ЕК исключила введение санкций против российского ядерного сектора

Еврокомиссия приняла решение не вводить рестрикции против ядерного сектора РФ в рамках очередного пакета санкций. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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Источник отметил, что ЕК исключила введение ограничительных мер в отношении атомной отрасли России и ее представителей.

Уточняется, что глава Украины Владимир Зеленский ранее призывал лидеров ЕС ввести санкции против «Росатома». Кроме того, в ЕК также планировали ввести рестрикции против отрасли.

Собеседник издания подчеркнул, что пожелания украинского лидера не были приняты во внимание. Пункты масштабного десятого пакета не касаются ядерного сектора.