США не нашли доказательств попыток России обойти потолок цен

«Нет конкретных доказательств, которые бы подтвердили спекуляции о том, что Россия уклоняется от санкций, используя услуги коалиции и получая платежи выше установленного предела», — сказал Харрис.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон следит за попытками России использовать услуги стран, не входящих в поддержавшую потолок цен на нефть коалицию, чтобы избежать этого лимита.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Также к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.