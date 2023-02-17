Силуанов оценил включение РФ в «черный список» ЕС по налогам

"Это акт, конечно, недружественный в продолжение тех шагов, которые ряд недружественных стран предпринимают в отношении России. И здесь тоже абсолютно надуманные претензии", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время, по словам министра, данный шаг ЕС не окажет никакого влияния на российскую экономику.

14 февраля Евросоюз включил Россию в список стран – налоговых убежищ. В заявлении Совета Евросоюза указано, что общение между ЕС и Россией по налоговым вопросам приостановилось после начала СВО. Кроме того, РФ включили в список после проверки группой Кодекса поведения нового законодательства России, которое было принято в 2022 году против критериев налогового управления.