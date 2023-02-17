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1 час назад

Силуанов оценил включение РФ в список несотрудничающих юрисдикций ЕС

Москва24иещё 3

Включение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам, является сугубо политическим и откровенно недружественным решением Евросоюза, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Силуанов оценил включение РФ в «черный список» ЕС по налогам
Фото: ТАССТАСС

"Это акт, конечно, недружественный в продолжение тех шагов, которые ряд недружественных стран предпринимают в отношении России. И здесь тоже абсолютно надуманные претензии", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время, по словам министра, данный шаг ЕС не окажет никакого влияния на российскую экономику.

"Никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет", – добавил Силуанов.

14 февраля Евросоюз включил Россию в список стран – налоговых убежищ. В заявлении Совета Евросоюза указано, что общение между ЕС и Россией по налоговым вопросам приостановилось после начала СВО. Кроме того, РФ включили в список после проверки группой Кодекса поведения нового законодательства России, которое было принято в 2022 году против критериев налогового управления.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Совет Европы,ЕС,
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