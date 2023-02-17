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28 минут назад

ФНС предупредила регионы о необходимости вернуть переплату по налогам

Лера Букина

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась к регионам с предупреждением относительно необходимости вернуть излишне уплаченные средства компаниям-налогоплательщикам. Об этом сообщает РБК.

ФНС предупредила регионы о необходимости вернуть переплату по налогам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если этого не сделать, деньги будут изъяты со счетов региональных и муниципальных бюджетов.

Соответствующее письмо в 13 регионов направили глава ФНС Даниил Егоров и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Такая мера обусловлена введением новых механизмов уплаты. Речь идет о едином налоговом счете (ЕНС) и едином налоговом платеже (ЕНП).

Нововведения предполагают, что фирмы в конце месяца платят единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета. Сообщается о возникновения положительного сальдо у многих налогоплательщиков. Уплаченные средства необходимо вернуть на их единый счет.

Согласно тексту письма, если регионам не хватит денег, необходимо обратиться за казначейскими кредитами.

Правки в Налоговый кодекс, предполагающие формирование для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета, вступили в силу с начала текущего года.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов в стране реализуют посредством налогового инструментария, а не в форме «добровольного взноса».

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