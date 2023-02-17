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13 минут назад

Япония почти полностью отказалась от российской нефти

Lenta.ru

Во второй половине 2022 года Япония почти полностью отказалась от российской нефти, сократив ее закупки примерно на 90 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на генсекретаря японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Импорт угля из России снизился на 60 процентов.

Япония почти полностью отказалась от российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос журналиста о предпринятых действиях в рамках объявленной в прошлом году программы G7 по отказу от российских энергоносителей Мацуно подчеркнул, что страна «сохраняет приверженность на постепенный выход из зависимости от энергоносителей, включая нефть и уголь».

Ранее японский Минфин сообщал, что в январе импорт российской нефти рухнул на 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, угля — на 56,9 процента, сжиженного природного газа (СПГ) — на 9,7 процента.

В целом за прошедший год Японии удалось сократить закупки нефти у российских поставщиков на 56,4 процентов, угля — на 41,3 процента, а руды цветных металлов — на 38,8 процента. При этом импорт СПГ незначительно вырос, прибавив 4,6 процента.

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