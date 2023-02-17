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58 минут назад

В Кремле прокомментировали разовый взнос с крупных предпринимателей

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал разовый взнос с представителей крупного бизнеса.

В Кремле прокомментировали разовый взнос с крупного бизнеса
Фото: ТАССТАСС

По словам одного из журналистов, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял о том, что министерство рассчитывает собрать с крупного бизнеса 300 млрд рублей. На это Песков ответил, что такая практика является общемировой.

«Пока идет обсуждение. Это практика, распространенная в мире, в разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, прорабатываются нюансы», — пояснил Песков.

Ранее Силуанов говорил, что власти планируют получить 300 млрд рублей за счет разового взноса представителей крупного бизнеса. Министр добавил, что данная мера не затронет мелкий и средний бизнес.

По словам Силуанова, инициатива разовой выплаты в федеральный бюджет изначально исходила о самих представителей крупного бизнеса.

Экономика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Минфин России,
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