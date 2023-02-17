Миллер дал обещание Путину по запасам газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что объемы газа в стране будут большими в течение десятилетий благодаря крупнейшей в мире ресурсной базе, передает агентство «Прайм».

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Речь, по его словам, идет о Ямальском центре газодобычи «и его сердце — Бованенковском месторождении».

Миллер также подчеркнул, что стране удалось накопить уникальный опыт работы в Арктике. Он добавил, что России нет в ней равных. Сейчас, как уточнил глава компании, «идет обустройство новых крупных месторождений, добычи углеводородов».

17 февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома».

Руководство компании и ее структурных подразделений докладывает главе государства о реализации стратегических проектов, включая программу газификации, развитие трубопроводной системы и перерабатывающих производств, а также участие в социальных инициативах.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков выступил с инициативой создать госпрограмму развития газового рынка на 2024–2030 годы. Соответствующее письмо он направил главе государства.