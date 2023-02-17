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48 минут назад

Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба»

Лера Букина

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил за перекрытие южной ветки нефтепровода «Дружба» и запрет на перевозку российских грузов по Суэцкому каналу. Своей идеей он поделился в статье для издания Newsweek.

По словам Порошенко, такое ограничение «добавит еще от трех до четырех недель для того, чтобы танкер добрался из западных портов России» до некоторых стран, в частности КНР и Индии.

Экс-глава Украины также отметил, что Россия будет терять больше средств от длинных маршрутов. Он также сообщил о готовности украинской стороны «принять потери в доходах» в случае закрытия южной ветки нефтепровода «Дружба».

Порошенко обратился к другим странам с просьбой не допустить развития «теневого» флота танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, он призвал сдерживать поставки сжиженного природного газа из России и поставлять Украине больше вооружения.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Польши в феврале экспортируют по трубопроводу «Дружба» 220 тысяч тонн российской нефти. Месяц назад объем оценивался в 500 тысяч тонн, указал автор публикации. Отмечалось, что решение связано с решением польского нефтеперерабатывающего концерна Orlen не продлевать контракт «Роснефтью». Соглашение подразумевало ежемесячные поставки Orlen 300 тысяч тонн нефти.

Экономика,Петр Порошенко,Владимир Путин,Роснефть,
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