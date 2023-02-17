Украина получила заем от Всемирного банка под гарантии Великобритании

Украина получила очередной заем на сумму $203 млн от Всемирного банка под гарантии Великобритании. Об этом сообщило в пятницу украинское министерство финансов.

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"Сегодня в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на $203 млн", - говорится в сообщении украинского Минфина.

Общий объем ссуды под гарантии Великобритании, первая часть которой была перечислена ранее, составляет $500 млн.

Этот кредит был предоставлен на льготных условиях, срок его погашения составляет 18,5 года с пятилетним льготным периодом, процентная ставка - 0,25% годовых, извещает украинский Минфин.