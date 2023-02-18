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1 час назад

Глава ЕК заявила о разработке санкций против РФ за два месяца до СВО

Илья Родин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Брюссель и Вашингтон начали работу над первым пакетом ограничительных мер против Москвы за два месяца до начала специальной операции, в декабре 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Глава ЕК призналась в разработке санкций против РФ за два месяца до СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, глава ЕК сделала заявление в субботу, 18 февраля, на конференции по безопасности в Мюнхене.

Глава комиссии уточнила, что в 2021 году Штаты опубликовали в СМИ разнообразные разведданные, в которых говорилось о планах России начать спецоперацию.

Чиновница подчеркнула, что официальные лица в США и ЕС надеялись на то, что им не придется применять рестрикции против России. Вместе с тем, они начали подготовку соответствующих мер против Москвы.

По ее мнению, ЕС следует использовать Европейский фонд мира с тем, чтобы нарастить производство «таких элементарных вещей», как 155-миллиметровые снаряды.

США анонсировали масштабные санкции G7 против России

Увеличение производства боеприпасов, по оценке фон дер Ляйен, вполне можно сравнивать с предшествующими совместными усилиями европейских стран по производству вакцин в период пандемии коронавируса.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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