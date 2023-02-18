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34 минуты назад

Страны «Большой семерки» договорились усилить санкции против России

Lenta.ru

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.

Страны «Большой семерки» договорились усилить санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что на встрече стороны обсудили ситуацию на Украине и договорились укреплять договоренности по поддержанию мирового порядка, активно сотрудничая с Киевом.

Также главы МИД пришли к единому мнению о том, чтобы сохранить и усилить санкции против России, а также призвать третьи страны прекратить ее поддерживать.

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