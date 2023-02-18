Страны «Большой семерки» договорились усилить санкции против России

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.
Сообщается, что на встрече стороны обсудили ситуацию на Украине и договорились укреплять договоренности по поддержанию мирового порядка, активно сотрудничая с Киевом.
Также главы МИД пришли к единому мнению о том, чтобы сохранить и усилить санкции против России, а также призвать третьи страны прекратить ее поддерживать.