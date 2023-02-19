Почему падают цены на газ в Европе и когда ждать нового подорожания

Причины снижения стоимости газа лежат на поверхности, сообщает «Российская газета».

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По данным издания, это необычно теплая для Европы погода, заполненные подземные газовые хранилища и рост поставок американского сжиженного природного газа, а также из Катара. Однако такая ситуация не является поводом для разговоров, что энергетический кризис Европы преодолен.

Оптовая стоимость газа больше 300 долларов за тысячу кубометров это очень дорого. При этом в настоящее время газ в Евросоюзе продается чуть ниже 540 долларов. По данным газеты, это неподъемная цена для бизнеса и простых граждан. Отмечается, что в США газ стоит около 80 долларов за тысячу кубометров, без доставки до потребителя.

В Европе хранилища газа к 16 февраля заполнены на 64,5%, и он особенно уже никому не нужен. Что касается психологического момента, то газовый рынок Европы адаптировался к сокращению до минимума поставок газа из России, что в 2022 году привело к ценовому шоку. К адаптации рынка привели такие факторы, как рост поставок сжиженного природного газа, доля которого в структуре газового импорта ЕС с конца 2021 года выросла с 22% до 39% в четвертом квартале прошлого года. Другой фактор — рост трубопроводных поставок из соседних стран и регионов.