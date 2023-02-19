В США обещали продолжить ослабление российской экономики

Власти Соединенных Штатов продолжат работать над ослаблением экономики России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства финансов Уолли Адейомо.
Он считает, что в настоящее время российская экономика напоминает иранскую, однако усилия в этом направлении будут только нарастать. Это будет происходить до тех пор, пока Москва не прекратит свое «безосновательное и незаконное вторжение».
Замглавы указал на тот факт, что спустя год после начала конфликта между Россией и Украиной российская экономика выглядит «больше, как иранская, чем страны G20».
Отмечается, что Москва столкнулась с трудностями при восполнении потерь в оружии и вынуждена использовать запасы времен Советского Союза, тогда как США вместе с союзниками поставляют Украине «шедевры военной техники, вроде танков Abrams M1».
Адейомо указал, что спецслужбам России дано указание искать пути обхода ограничительных мер.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейский Союз и Соединенные Штаты Америки приступили к разработке санкций в отношении Москвы на фоне украинского кризиса в декабре 2021 года. Она поддержала усиление политики усиления антироссийских санкций.