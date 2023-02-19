В США обещали продолжить ослабление российской экономики

Власти Соединенных Штатов продолжат работать над ослаблением экономики России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства финансов Уолли Адейомо.

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Он считает, что в настоящее время российская экономика напоминает иранскую, однако усилия в этом направлении будут только нарастать. Это будет происходить до тех пор, пока Москва не прекратит свое «безосновательное и незаконное вторжение».

Замглавы указал на тот факт, что спустя год после начала конфликта между Россией и Украиной российская экономика выглядит «больше, как иранская, чем страны G20».

Отмечается, что Москва столкнулась с трудностями при восполнении потерь в оружии и вынуждена использовать запасы времен Советского Союза, тогда как США вместе с союзниками поставляют Украине «шедевры военной техники, вроде танков Abrams M1».

Адейомо указал, что спецслужбам России дано указание искать пути обхода ограничительных мер.