Кабмин отклонил предложение об ограничении наценок на продукты

Предложение Госдумы по ограничению торговых наценок на продукты питания первой необходимости на уровне 10-15 процентов не нашло поддержки в правительстве. Об этом со ссылкой на отзыв Минсельхоза по соответствующему постановлению пишет «Коммерсантъ».

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В ведомстве указали, что регулирование только торговых наценок невозможно, для таких мер пришлось бы заняться каждым этапом производства и продажи продуктов. Однако такое вмешательство в отрасль дестабилизирует экономику, лишит стимулов производителей и продавцов. Результатом станет не снижение цен, а падение налогов и дефицит.

Вместе с тем в Минсельхозе напомнили, что правительство и без того может устанавливать временные предельные цены на отдельные категории продуктов в случае, когда те подорожают более чем на 10 процентов в течение 60 дней без учета сезонности. Более того, Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служа (ФАС) и торговые сети взаимодействуют по добровольным ограничениям наценок на отдельные овощи, молочные продукты, сахар и хлеб.

В комментарии изданию представитель Минсельхоза указал, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильная и вводить регулирование наценок незачем. Напротив, постоянное влияние на цены окажет негативное влияние на экономику.