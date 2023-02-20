Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
23 минуты назад

В России возник дефицит специалистов в двух областях

Lenta.ru

На российском рынке труда возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров. Об этом заявила РИА Новости руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

В России возник дефицит специалистов в двух областях
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Хотя количество предложений в этих двух областях снизилось, на одну вакансию для инвестаналитика приходится всего два резюме соискателя, активно ищущего работу. «Этим объясняется превышение предлагаемой зарплаты (медиана по России – 115 тысяч рублей) над ожидаемой (100 тысяч рублей)», — пояснила Игнатова.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России на удаленке

Фактическая зарплата работников в России в третьем квартале прошлого года увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 90,5 тысячи рублей до вычета налогов). Санкционный кризис вынудил работодателей начать «зарплатную гонку» в строительстве и логистике из-за дефицита специалистов в этих отраслях.

В случае затяжного кризиса в ближайшие пару лет госкомпании и бюджетные учреждения станут основными работодателями, а роль частного бизнеса, в особенности малого и среднего, будет уменьшаться, считают эксперты, предсказывая также дефицит рабочих и инженеров.

Экономика,Мария Игнатова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий