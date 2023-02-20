В России возник дефицит специалистов в двух областях

На российском рынке труда возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров. Об этом заявила РИА Новости руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

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Хотя количество предложений в этих двух областях снизилось, на одну вакансию для инвестаналитика приходится всего два резюме соискателя, активно ищущего работу. «Этим объясняется превышение предлагаемой зарплаты (медиана по России – 115 тысяч рублей) над ожидаемой (100 тысяч рублей)», — пояснила Игнатова.

Фактическая зарплата работников в России в третьем квартале прошлого года увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 90,5 тысячи рублей до вычета налогов). Санкционный кризис вынудил работодателей начать «зарплатную гонку» в строительстве и логистике из-за дефицита специалистов в этих отраслях.