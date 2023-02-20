Названы ожидания бизнеса от послания Путина Федеральному собранию

Представители российского бизнеса в первую очередь ожидают от послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится завтра, 21 февраля, объявления курса на свободу предпринимательства. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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По его словам, речь идет не только о сохранении базовых условий, например, параметров налогообложения, но и дополнительном снятии регуляторных барьеров. Например, бессрочном продление моратория на проверки.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также считает, что речь больше пойдет о развитии экономики и социальной сферы, хотя темы развития новых территорий и изменившегося мира все равно будут.

Партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов предположил, что с послания начнутся изменения в налоговой системе. Об этом, как минимум, говорит информационный шум вокруг рекордного дефицита бюджета в январе.