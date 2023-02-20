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1 час назад

Названы ожидания бизнеса от послания Путина Федеральному собранию

Lenta.ruиещё 2

Представители российского бизнеса в первую очередь ожидают от послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится завтра, 21 февраля, объявления курса на свободу предпринимательства. Об этом в комментарии РИА Новости заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Названы ожидания бизнеса от послания Путина Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет не только о сохранении базовых условий, например, параметров налогообложения, но и дополнительном снятии регуляторных барьеров. Например, бессрочном продление моратория на проверки.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также считает, что речь больше пойдет о развитии экономики и социальной сферы, хотя темы развития новых территорий и изменившегося мира все равно будут.

Партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов предположил, что с послания начнутся изменения в налоговой системе. Об этом, как минимум, говорит информационный шум вокруг рекордного дефицита бюджета в январе.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что бизнес добровольно переведет в бюджет сотни миллиардов рублей из доходов, полученных в 2022 году. В свою очередь замглавы Минфина Алексей Сазанов указал, что формат таких выплат пока не утвержден, возможно, он будет обязательным. Понятно только, что эти сборы не связаны с изменениями налогов, в том числе налога на прибыль или НДС.

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