Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

Россия увеличила поставки нефти в Китай в прошлом году и фактически перехватила у Саудовской Аравии первенство по этому направлению. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

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Как пишет агентство, экономика Китая сильно зависит от импорта нефти и газа – фактически 72% нефти и 45% газа КНР завозит из-за границы.

«Россия уже лидировала в КНР по поставкам нефти — с мая по июль 2022 года. Но в августе Саудовская Аравия вернула первое место. Но в 2023 году Азия сделает ставку на российское топливо», — говорится в статье.

Агентство пишет, что спрос на российскую нефть уже вырос.

Причина повышения спроса Китая на нефть из России заключается в том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco подняла цену флагманской смеси нефти Arab Light на 20 центов за баррель, а Россия, в свою очередь, предлагает «хорошие» скидки на топливо, уточняется в материале.

В результате расстановка сил экспортеров нефти в Китай изменится уже во втором квартале этого года: Россия уже перехватила лидерство по поставкам нефти в КНР, делается вывод в статье.

По информации Oil Price, китайским переработчикам топлива «придется максимально расширить спотовые закупки у США и Бразилии, Анголы и Нигерии, но прежде всего у России», — следует из материала.