Глава МИД Эстонии предложил ввести потолок цен на российский СПГ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил ввести потолок цен на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку Москва получает «слишком большую прибыль». Такое заявление он сделал в преддверии встречи Совета Евросоюза (ЕС) по иностранным делам, сообщил телеканал Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По словам Рейнсалу, ограничить цену СПГ необходимо по аналогии с потолком цен на российскую нефть, который действует с 5 декабря 2022 года. При этом глава эстонского МИД полагает, что предел стоимости российского сырья необходимо сократить с $60 до $30 за баррель.

Кроме того, Талин поднимет вопрос совместной закупки странами ЕС боеприпасов для Украины. Стоимость 1 млн снарядов Рейнсалу оценил в €4 млрд.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.