Bloomberg заявил о «стратегическом рычаге» глобального влияния РФ

Россия получила «стратегический рычаг» глобального влияния благодаря статусу важнейшего экспортера удобрений. Об этом пишет Bloomberg.

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Агентство также обращает внимание на увеличение значения страны в данном вопросе из-за рисков нарушения продовольственной безопасности и голода в странах Африки.

В заметке говорится, что порядка 20% населения Малави столкнется с острой нехваткой продовольствия в «неурожайный сезон» до марта.

Ранее стало известно, что республика Малави получила гуманитарную партию удобрений от группы компаний «Уралкалий-Уралхим».

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев ранее заявил, что падение объемов использования удобрений в ряде стран может обернуться глобальной продовольственной катастрофой в 2023 году.