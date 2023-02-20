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1 час назад

Bloomberg заявил о «стратегическом рычаге» глобального влияния РФ

Лера Букина

Россия получила «стратегический рычаг» глобального влияния благодаря статусу важнейшего экспортера удобрений. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg заявил о «стратегическом рычаге» глобального влияния РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство также обращает внимание на увеличение значения страны в данном вопросе из-за рисков нарушения продовольственной безопасности и голода в странах Африки.

В заметке говорится, что порядка 20% населения Малави столкнется с острой нехваткой продовольствия в «неурожайный сезон» до марта.

Ранее стало известно, что республика Малави получила гуманитарную партию удобрений от группы компаний «Уралкалий-Уралхим».

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев ранее заявил, что падение объемов использования удобрений в ряде стран может обернуться глобальной продовольственной катастрофой в 2023 году.

Он обратил внимание на сокращение Европой закупок фосфорных и калийных удобрений на треть. Глава РАПУ также отметил, что Россия решила сократить в 2022 году поставки калия в Европу на 1,2 млн тонн, до 0,7 млн тонн, фосфорных удобрений - в 1,5 раза, до 2 млн тонн.

Экономика,Андрей Гурьев,
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