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1 час назад

Россия стала главным торговым партнером Грузии в январе 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Россия в январе этого года стала главным торговым партнером Грузии. За первый месяц 2023 года торговый оборот между странами достиг $263,6 млн. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Национальное агентство статистики Грузии.

Россия стала главным торговым партнером Грузии
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Как говорится в статье, по объему торгового оборота с Грузией РФ обошла Турцию впервые за долгие годы. Торговый оборот между Грузией и Турцией в январе составил $196,1 млн. В топ-3 ключевых торговых партнера Грузии также вошел Азербайджан. Торговый оборот между странами составил $120,4 млн.

Всего в январе этого года оборот внешней торговли в Грузии (без учета незадекларированной торговли) достиг $1461,8 млн. Это на 29,1% больше, чем за январь 2022 года.

6 февраля агентство ТАСС со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты РФ сообщило, что товарооборот России и Грузии вырос на 50% в 2022 году, до $2,5 млрд.

23 января председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не поставляет товары в Россию в обход санкций. При этом Кобахидзе обратил внимание на статистические данные, согласно которым в прошлом году общий рост экспорта в сравнении с 2021 годом составил 33%, а экспорт в Российскую Федерацию вырос на 7%.

До этого в отчете Национального агентства статистики Грузии сообщалось, что Россия нарастила товарооборот с Грузией с января по сентябрь 2022 года в полтора раза или на 50%, до $1,7 млрд. Отмечалось, что на тот момент Россия была крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции.

Экономика,Ираклий Кобахидзе,Торгово-промышленная палата,
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