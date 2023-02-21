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22 минуты назад

В Россию хлынули товары из Киргизии

Lenta.ru

Продавцы, работающие на российских маркетплейсах, в прошлом году значительно увеличили закупки товаров в Киргизии и Белоруссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финтех-компании «Точка».

В Россию хлынули товары из Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На долю Киргизии пришлось 11 процентов реализованной в e-commerce продукции. В 2022 году страна смогла войти в топ-5 поставщиков для продавцов маркетплейсов. Также в Россию хлынули товары из Белоруссии.

Доля этой страны выросла до 25 процентов против 13 процентов в 2021 году и 11 процентов в 2020-м. По словам источника, через Белоруссию и Киргизию продавцы завозят в основном продукцию в рамках параллельного импорта.

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на маркетплейсы Китая после отказа от сотрудничества со стороны западных торговых площадок, таких как Amazon и eBay, заявил ранее депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

Свое предложение депутат обосновал тем, что китайский онлайн-рынок в десять раз превышают американский по объемам, и покупки онлайн там совершает более одного миллиарда человек.

Экономика,Сергей Гаврилов,eBay,Amazon,Коммерсант,Госдума,
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