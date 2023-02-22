Bloomberg: Германия смогла пережить зиму без российского газа

Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что Германия смогла пережить зиму в этом году без российского трубопроводного газа. Эксперты пояснили, что это удалось ФРГ благодаря импорту трубопроводного газа из Нидерландов и Норвегии, а также сжиженного природного газа и угля.

Впрочем, аналитики назвали ряд вызовов, которые стоят перед Германией в рамках остановки поставок энергоресурсов из России. По их словам, главная проблема ФРГ в ближайшие два года – привлечение сжиженного газа в качестве базового источника нагрузки. Что касается поставок топлива из Норвегии и Нидерландов, то у них есть предел увеличения экспорта газа.

«Также фактором сокращения поставок трубопроводного газа в Германию может стать закрытие месторождения Гронинген в Нидерландах к 2024 году по экологическим причинам. Сейчас на этом месторождении добывается большая часть поставляемого в ФРГ топлива», — следует из статьи.

Этой зимой погодные условия были благоприятными, в последующие зимы ситуация может не сыграть ФРГ на руку, говорится в публикации.

Кроме того, Германии придется продолжать использовать уголь, а электростанции будут работать на максимальной мощности. Альтернатив российскому газу не так много, подытожили аналитики. Они также отметили вероятность увеличения спроса Китая на сжиженный газ, что также является вызовом для ФРГ.

«В настоящее время Германия вырабатывает из угля более 30% от всего объема электроэнергии, а это приводит к политическим издержкам для правительства страны», — отмечается в публикации.