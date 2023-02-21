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1 час назад

Путин рассказал об экономическом фронте против России

Lenta.ruиещё 9

Запад развернул против России не только военный, информационный, но и экономический фронт. Об этом сказал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Путин: «Запад пытался смять российскую экономику и обвалить рубль»
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что Запад ничего не добился. Президент добавил, что Запад пытался «смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан».

«Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции», — отметил Путин.

России удалось избежать экономического краха, но страну может ждать отложенный кризис, написал ранее Bloomberg. По оценкам агентства, экономика может потерять около 190 миллиардов долларов к 2026 году.

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Со своей стороны Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по российской экономике на 2023 год, предусматривающий снижение на три процента. Эксперты ЕБРР отмечают, что в прошлом году динамика ВВП России оказалась лучше ожиданий, однако отчасти это связано с высокими ценами на энергоносители, которые смягчили негативное влияние санкций.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Европейский банк реконструкции и развития,
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