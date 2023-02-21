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1 час назад

Путин заявил о неожиданной для Запада силе российской экономики

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24». Президент добавил, что Запад пытался «смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан».

Путин: «Запад пытался смять российскую экономику»
Фото: ТАССТАСС

Президент подчеркнул, что последствия западных санкций оказались не столь серьезными.

«Экономика России преодолела возникшие риски», - сказал он.

Путин подчеркнул, что экономический спад в РФ фиксировался только во втором квартале 2022 года.

По его словам, некоторые отрасли экономики РФ не только не сократили, но и значительно нарастили производство.

Объемы ввода жилья впервые в истории превысили сто миллионов квадратных метров в год, а сельскохозяйственное производство показало двухзначные темпы роста в 2022-м.

Основными темами послания Путина Федеральному собранию в 2023 году стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян.

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В ходе выступления Путин рассказал, что Россия будет и дальше работать над безопасной системой международных расчетов, которая не зависит от доллара.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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