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1 час назад

Путин: Россия вышла на новый цикл роста экономики

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию сообщил о новом цикле роста российской экономики. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

Путин объявил о преодолении рисков в экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, стране удалось преодолеть экономические риски, которые ранее возникали. При этом президент признал, что иногда действовать приходилось «с колес».

Путин прогнозирует существенное увеличение внутреннего спроса. Он выразил уверенность в том, что российский бизнес займет ниши фирм, которые покинули страну.

Кроме того, глава государства высказался о структурных изменениях в экономике государства. Как уточнил Путин, они стали жизненной необходимостью.

Также президент сообщил о планах РФ расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.

Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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