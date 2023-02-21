Путин объявил о преодолении рисков в экономике

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию сообщил о новом цикле роста российской экономики. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

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По словам главы государства, стране удалось преодолеть экономические риски, которые ранее возникали. При этом президент признал, что иногда действовать приходилось «с колес».

Путин прогнозирует существенное увеличение внутреннего спроса. Он выразил уверенность в том, что российский бизнес займет ниши фирм, которые покинули страну.

Кроме того, глава государства высказался о структурных изменениях в экономике государства. Как уточнил Путин, они стали жизненной необходимостью.

Также президент сообщил о планах РФ расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.