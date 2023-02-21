Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

Путин заявил об удвоении доли рубля во внешнеторговых расчетах

Алиса Селезнёва

Доля рубля во внешнеторговых расчетах уже удвоилась и к этому привела политика Запада, заявил сегодня президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

Путин заявил об удвоении доли рубля во внешнеторговых расчетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран - это уже больше половины», - пояснил глава государства.

При этом он обратил внимание, что это не Россия сокращает расчеты в долларах, а Запад «все делает своими руками».

Основными темами послания Путина Федеральному собранию в 2023 году стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян. В своем выступлении в Гостином дворе, на котором присутствуют как парламентарии, так и участники спецоперации, президент России отметил, что экономика страны оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад.

Введенные западными странами санкции не стали для российской экономики сокрушительным ударом, а некоторые отрасли не только не сократили, но и значительно нарастили производство, констатировал глава государства.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий