Путин заявил об удвоении доли рубля во внешнеторговых расчетах

Доля рубля во внешнеторговых расчетах уже удвоилась и к этому привела политика Запада, заявил сегодня президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

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«Доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась и составила одну треть. А вместе с валютами дружественных стран - это уже больше половины», - пояснил глава государства.

При этом он обратил внимание, что это не Россия сокращает расчеты в долларах, а Запад «все делает своими руками».

Основными темами послания Путина Федеральному собранию в 2023 году стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка россиян. В своем выступлении в Гостином дворе, на котором присутствуют как парламентарии, так и участники спецоперации, президент России отметил, что экономика страны оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад.