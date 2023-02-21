Правительству поставлена задача добиться роста реальных доходов граждан, а МРОТ будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом в ходе послания Федеральному собранию , трансляция которого ведется на Rutube, заявил президент России Владимир Путин .

Он предложил с 1 января следующего года дополнительно увеличить этот показатель на 10% к уже запланированному повышению, до 19 242 рублей.

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. В этом году выступление президента проходит в Гостином дворе. На нем присутствуют не только представители Госдумы и Совета Федерации, но и приглашенные гости и журналисты.