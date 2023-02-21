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36 минут назад

Путин анонсировал увеличение МРОТ

Алиса Селезнёва

Правительству поставлена задача добиться роста реальных доходов граждан, а МРОТ будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом в ходе послания Федеральному собранию, трансляция которого ведется на Rutube, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть выше роста инфляции.

«МРОТ будем увеличивать и дальше, опережающими темпами», - пояснил Владимир Путин.

Он предложил с 1 января следующего года дополнительно увеличить этот показатель на 10% к уже запланированному повышению, до 19 242 рублей.

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. В этом году выступление президента проходит в Гостином дворе. На нем присутствуют не только представители Госдумы и Совета Федерации, но и приглашенные гости и журналисты.

Экономика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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