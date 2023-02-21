Силуанов исключил повышение налогов

Средства, необходимые для финансирования новых российских регионов, уже заложены в бюджет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, дополнительных средств на эти цели не потребуются, а о повышении налогов в этом году речи не идет.
Поручения и решения, которые озвучит президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, также будут профинансированы в полном объеме, заверил Силуанов.
Ранее Владимир Путин заявил, что в 2022 году на поддержку экономики и бизнеса был направлен почти триллион рублей.