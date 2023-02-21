Силуанов исключил повышение налогов

Средства, необходимые для финансирования новых российских регионов, уже заложены в бюджет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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По его словам, дополнительных средств на эти цели не потребуются, а о повышении налогов в этом году речи не идет.

Поручения и решения, которые озвучит президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, также будут профинансированы в полном объеме, заверил Силуанов.