Россия снизила переработку нефти

Россия на данный момент на несколько процентов снизила объем переработки нефти, существуют риски для отрасли, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

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"Нефтепереработка на несколько процентов ниже [чем в январе]. Есть риски. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал он.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России: Совет ЕС официально утвердил решение о введении совместно с "группой семи" потолка цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в $100 за премиальные к цене нефти и в $45 за дисконтные.

Новак в интервью ТАСС говорил, что эмбарго ЕС на нефтепродукты может привести к снижению переработки в РФ в 2023 году, но тогда эти объемы будут замещены ростом экспорта нефти.