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25 минут назад

Новак заявил, что Россия на несколько процентов снизила переработку нефти

ТАСС

Россия на данный момент на несколько процентов снизила объем переработки нефти, существуют риски для отрасли, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Россия снизила переработку нефти
Фото: ТАССТАСС

"Нефтепереработка на несколько процентов ниже [чем в январе]. Есть риски. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал он.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России: Совет ЕС официально утвердил решение о введении совместно с "группой семи" потолка цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в $100 за премиальные к цене нефти и в $45 за дисконтные.

Новак в интервью ТАСС говорил, что эмбарго ЕС на нефтепродукты может привести к снижению переработки в РФ в 2023 году, но тогда эти объемы будут замещены ростом экспорта нефти.

Он также отмечал, что Россия уже законтрактовала объемы поставок нефтепродуктов на февраль, несмотря на введенное 5 февраля странами Евросоюза эмбарго.

Экономика,Александр Новак,Совет Европы,ЕС,
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