Силуанов раскрыл подробности добровольных взносов бизнесменов в бюджет

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идея добровольного взноса в бюджет на нужды страны прорабатывается правительством и бизнесом. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный взнос будет производиться на добровольной основе, однако бизнесу стоит понимать потребности страны и текущую ситуацию.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о согласовании между ведомством и юрлицами сборов со сверхдоходов за 2021-2022 годы. Он подчеркнул, что эти выплаты должны принести в бюджет сотни миллиардов рублей. Силуанов обратил внимание на то, что в стране подготовят специальные поправки в налоговое законодательство. Как уточнил он, сборы пойдут «с части прироста финансового результата за последние годы». Глава Минфина подчеркнул, что речи об участии в данном проекте малого бизнеса и нефтегазового сектора не идет.