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1 час назад

Силуанов раскрыл подробности добровольных взносов бизнесменов в бюджет

Лера Букина

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос добровольного взноса бизнеса в бюджет, заявил, что в данном случае речь идет об однократном выделении средств, передает РИА Новости.

Силуанов раскрыл подробности добровольных взносов бизнесменов в бюджет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов», - подчеркнул он.

Силуанов добавил, что Минфин сравнит прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 годы к 2020 и 2019 годам.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идея добровольного взноса в бюджет на нужды страны прорабатывается правительством и бизнесом. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данный взнос будет производиться на добровольной основе, однако бизнесу стоит понимать потребности страны и текущую ситуацию.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о согласовании между ведомством и юрлицами сборов со сверхдоходов за 2021-2022 годы. Он подчеркнул, что эти выплаты должны принести в бюджет сотни миллиардов рублей. Силуанов обратил внимание на то, что в стране подготовят специальные поправки в налоговое законодательство. Как уточнил он, сборы пойдут «с части прироста финансового результата за последние годы». Глава Минфина подчеркнул, что речи об участии в данном проекте малого бизнеса и нефтегазового сектора не идет.

Экономика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Минфин России,
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