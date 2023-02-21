ФРГ и Польша подали заявки на прокачку казахстанской нефти

Президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил о получении заявок от ФРГ и Польши на прокачку казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» во втором квартале, передает «Интерфакс».
При этом он не стал давать прогнозов по тому, как сложится ситуация в дальнейшем.
Казахстану удалось договориться о поставках нефти в Германию по «Дружбе». Республика собиралась направить первую партию до конца января. Планировалась, что она отправит 20 тысяч тонн. Как стало известно, данная заявка получила одобрение со стороны России.
В I квартале «КазТрансОйл» собирался осуществить транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.
Сегодня в компании сообщили, что самые первые 20 тысяч тонн нефти отправить в ФРГ пока не удалось. Как стало известно, «Транснефть» ожидает получения дополнительных сведений о планируемых поставках казахстанской нефти.
В национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» сообщали, что казахстанскую нефть будут отправлять на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. Напомним, что он являлся собственностью «Роснефти», однако осенью прошлого года предприятие перевели под контроль Федерального сетевого агентства Германии.