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1 час назад

Страны G7 пригрозили России экономической расплатой

Lenta.ru

Министры стран G7 пригрозили России экономической расплатой за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, передает новостной американский телеканал NBC News.

Страны G7 пригрозили России экономической расплатой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы безоговорочно поддерживаем право Украины защититься от агрессивной войны России и ее неоспоримое право вернуть свою территорию», — говорится в заявлении министров, которые так мотивировали решение стран G7 оказать «дополнительное экономическое давление на Россию».

США анонсировали масштабные санкции G7 против России

18 февраля сообщалось, что главы МИД стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Мюнхене договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России, а также призвать третьи страны прекратить ее поддерживать.

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