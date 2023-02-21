Страны G7 пригрозили России экономической расплатой

Министры стран G7 пригрозили России экономической расплатой за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, передает новостной американский телеканал NBC News.
«Мы безоговорочно поддерживаем право Украины защититься от агрессивной войны России и ее неоспоримое право вернуть свою территорию», — говорится в заявлении министров, которые так мотивировали решение стран G7 оказать «дополнительное экономическое давление на Россию».
18 февраля сообщалось, что главы МИД стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Мюнхене договорились продолжить поддерживать Украину и усилить санкции против России, а также призвать третьи страны прекратить ее поддерживать.