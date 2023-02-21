В Индии заявили о проблемах с покупкой российской нефти

Индийская госкомпания Hindustan Petroleum испытывает трудности при оплате российской нефти на фоне ограничительных мер со стороны западных стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу корпорации.

В компании пояснили, что многие кредитные организации отказываются проводить платежи за российские энергоресурсы, так как опасаются попасть под вторичные санкции со стороны Запада.

Hindustan Petroleum в настоящее время занимается поиском альтернативных банковских каналов, позволяющие отказаться от услуг западных кредитных организаций, уточнили в пресс-службе.