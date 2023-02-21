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26 минут назад

В Индии заявили о проблемах с покупкой российской нефти

Илья Родин

Индийская госкомпания Hindustan Petroleum испытывает трудности при оплате российской нефти на фоне ограничительных мер со стороны западных стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу корпорации.

В Индии заявили о проблемах с покупкой российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании пояснили, что многие кредитные организации отказываются проводить платежи за российские энергоресурсы, так как опасаются попасть под вторичные санкции со стороны Запада.

Hindustan Petroleum в настоящее время занимается поиском альтернативных банковских каналов, позволяющие отказаться от услуг западных кредитных организаций, уточнили в пресс-службе.

Индия значительно увеличила импорт российской нефти в январе

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года индийские НПЗ получали 1,27 млн баррелей российского черного золота ежедневно. За энергоресурс они платили в валютах различных стран, в том числе, в арабских дирхамах.

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