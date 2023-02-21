В Индии заявили о проблемах с покупкой российской нефти

Индийская госкомпания Hindustan Petroleum испытывает трудности при оплате российской нефти на фоне ограничительных мер со стороны западных стран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу корпорации.
В компании пояснили, что многие кредитные организации отказываются проводить платежи за российские энергоресурсы, так как опасаются попасть под вторичные санкции со стороны Запада.
Hindustan Petroleum в настоящее время занимается поиском альтернативных банковских каналов, позволяющие отказаться от услуг западных кредитных организаций, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в январе 2023 года индийские НПЗ получали 1,27 млн баррелей российского черного золота ежедневно. За энергоресурс они платили в валютах различных стран, в том числе, в арабских дирхамах.