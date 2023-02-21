Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций

Десятый пакет санкций США и их союзников против России затронет около 200 юридических и физических лиц РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, в санкционный список попадут «губернаторы и члены семей чиновников» РФ. Также в новый пакет ограничений войдут компании российского военно-промышленного комплекса, предприятия, занимающиеся производством сопутствующих материалов, технологические фирмы и сети, «предположительно, задействованные в обходе санкций».

Минфин США намерен представить обновленный документ на этой неделе.