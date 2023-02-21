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20 минут назад

Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций

Елена Прошина

Десятый пакет санкций США и их союзников против России затронет около 200 юридических и физических лиц РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в санкционный список попадут «губернаторы и члены семей чиновников» РФ. Также в новый пакет ограничений войдут компании российского военно-промышленного комплекса, предприятия, занимающиеся производством сопутствующих материалов, технологические фирмы и сети, «предположительно, задействованные в обходе санкций».

Минфин США намерен представить обновленный документ на этой неделе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС примут новый пакет антироссийских санкций до 24 февраля. Его главной целью является «затягивание петли» вокруг вопросов обхода ограничений, поскольку все меры против РФ уже приняты.

Экономика,Жозеп Боррель,Казначейство США,ЕС,
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